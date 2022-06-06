اجتماعات عديدة لميقاتي في السراي اليوم.. وملف الكهرباء على طاولة البحث

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا لبحث ملف الكهرباء ضم وزير الطاقة وليد فياض، مدير عام ادارة المناقصات جان العلّية، وفدا من شركة كهرباء فرنسا، ضم كلا من ممثل الشركة الان رينييه وممثلي الشركة في لبنان طوني عماطوري وانطوان بطرس، كما شارك مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

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وتم خلال الاجتماع متابعة البحث في كيفية الاسراع في الاتفاق مع شركة كهرباء فرنسا لوضع الشروط اللازمة لبناء معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني.

وتم الاتفاق على مراجعة اكلاف العرض والمهل الزمنية لكل مرحلة من المراحل ليصار في اطلاق المناقصة العامة في اسرع وقت.



سفير الكويت

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي في زيارة وداعية.

وخلال اللقاء، أثنى الرئيس ميقاتي على الجهود التي بذلها السفير القناعي لتعزيز العلاقات اللبنانية - الكويتية، شاكرا له محبته للبنان.

كما شكر لدولة الكويت وقوفها الدائم الى جانب لبنان ومساندتها له في كل المجالات.

وخلال اللقاء، قدم الرئيس ميقاتي للسفير القناعي درع تقدير.



معهد الامم المتحدة

وإستقبل الرئيس ميقاتي مدير "معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث" Unitar نيخيل سيث يرافقه مدير قسم الديبلوماسية ربيع حداد.

اثر اللقاء، أعلن سيث:" نحن ذراع الأمم المتحدة لبناء القدرات وخصوصا القدرات البشرية من خلال التدريب فنحن نقدم التدريب في مجالات عديدة. ولقد عرضنا لرئيس الوزراء استفادة الشعب اللبناني من التدريب في مجالات، البيئة وإدارة النفايات والتغيير المناخي والتدريب على اهداف التنمية المستدامة، والاندماج الاجتماعي،ودمج المرأة في مجال اتخاذ القرار، والتدريب على تحليل صور الأقمار الاصطناعية، وكل ذلك ابناء قدرات الشبيبة اللبنانية في كل المجالات".

أضاف: "لقد عرضنا كل هذه الأفكار على دولة الرئيس وهو رحب بها".



لقاءات نيابية

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب كريم كبارة الذي قال: "بحثت مع دولة الرئيس في الاوضاع العامة ولا سيما ما يتعلق منها بمطالب مدينة طرابلس. وقد اطلعت دولته على حالات التسمم والاوبئة التي تسجل منذ فترة بين الاطفال، فاجرى الاتصالات اللازمة بوزير الصحة من أجل الاسراع في اجراء الفحوصات اللازمة. كما وضعته في اوضاع الطرق المزرية فاجرى اتصالا بوزير الاشغال العامة والنقل وتم التأكيد على الانطلاق في ورشة صيانة الطرق الرئيسية قريبا جدا. كذلك وضعت دولته في الصعوبات التي يعانيها الطرابلسيون جراء ارتفاع اسعار المولدات وعدم التزام اصحاب المولدات بالتعرفة. فتقرر التواصل مع المعنيين لا سيما في وزارة الاقتصاد لوضع الضوابط اللازمة لهذا الملف".



"كتلة انماء عكار"

واستقبل الرئيس ميقاتي "كتلة انماء عكار" التي ضمت النواب وليد البعريني، احمد رستم وسجيع عطية.

اثر اللقاء اعلن النائب البعريني: "كانت زيارة الى دولة الرئيس ميقاتي باسم كتلة انماء عكار بحثنا فيها مطالب منطقة عكار وخصوصا وضع الطرقات التي يعاني منها العكاريون، ولقد اتصل الرئيس ميقاتي بالهيئة العليا للاغاثة وبوزير الاشغال للبدء بورشة ترميم الطرق.

كما تطرقنا الى موضوع الاعتداء الاسرائيلي المستجد وتمنينا على دولته العمل لكي يكون جميع اللبنانيين كلمة واحدة لمواجهة هذه المرحلة التي تتضمن رفع العدوان الاسرائيلي ووحدة الصف اللبناني. ان كتلتنا سترشح الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة ولن ترشح غيره، لاننا لا نرى سواه مناسبا لهذا الشأن، ونحن نتمنى من هنا ومن على هذا المنبر ان يتعالى جميع القيمين على الأوضاع في لبنان عن الصغائر للتفاهم على مشاريع لإنقاذ البلد فالوضع لم يعد يحتمل ابدا".

النائب مطر

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب إيهاب مطر الذي أعلن إثر اللقاء: "تشرفت بزيارة دولة الرئيس ميقاتي وعرضنا للأمور الوطنية ولأمور تتعلق بطرابلس والوضع المعيشي السيء الذي يمر به لبنان وطرابلس خصوصا. وتحدثنا عن بعض الأمور الانمائية التي تحتاجها طرابلس".

وأبدى الرئيس ميقاتي حرصاً كبيراً على الوضع المعيشي وكان متفهما بأن طرابلس بحاجة الى ورشة عمل لتأمين فرص عمل للشباب وحد أدنى من الانماء، وتوجه اخيراً الى النواب الطرابلسيين ليكونوا يدا واحدة بما يخدم مصلحة طرابلس ومصلحة الوطن.

صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:

اجتماع لبحث ملف الكهرباء

اجتماع مع سفير الكويت

اجتماع مع "معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث"

اجتماع مع النائب كريم كبارة