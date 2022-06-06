تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النواب غدا.. تجنبوا سلوك هذه الطرقات

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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:يعقد مجلس النواب الساعة 11,00 من تاريخ 07-06-2022 جلسة عامة لانتخاب رؤساء ومقرّري اللجان النيابيّة.لذلك سيتم منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 5,00 من فجر التاريخ المذكور في المنطقة المحيطة بالمجلس النيابي والممتدة: من تقاطع الصيفي حتّى بنك الأهلي-باب إدريس، ومن تقاطع الإسكوا حتّى رياض الصلح.يرجى أخذ العلم.