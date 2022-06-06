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لبنان

بعد حديث عن انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي.. توضيح لمياه لبنان الشمالي

Lebanon 24
06-06-2022 | 06:33
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 اعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان موجه إلى المشتركين بالمياه في طرابلس وجوارها المشتركين بالمياه في مدينة طرابلس، أنه "وبعد ورود أخبار عن انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي A في منطقة القبة- حي ضهر المغر. قامت فرق المؤسسة صباح يوم الأحد الواقع فيه 2022/6/5 ، بالكشف على المنطقة وأخذ عينات من المياه في عدة أماكن وفحصها في مختبر المؤسسة المركزي.
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 وقد تبين نتيجة الفحص بأن مياه المؤسسة خالية من أي ملوثات جرثومية ، كما أنها نظيفة وصالحة للشرب والاستعمال المنزلي". 
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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