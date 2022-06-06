قذائف تحمل كتابات "عبرية".. صورٌ تكشف ما ضبطه الجيش في الشراونة

الجيش يضبط رمانات بندقية لقاذف Launcher تحمل كتابات عبرية، إضافةً إلى كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، وهي عائدة إلى أحد المطلوبين من آل زعيتر، وذلك خلال عمليات الدهم المستمرة في الشراونة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/LnEIKz5rnj
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 6, 2022
الجيش يضبط رمانات بندقية لقاذف Launcher تحمل كتابات عبرية، إضافةً إلى كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، وهي عائدة إلى أحد المطلوبين من آل زعيتر، وذلك خلال عمليات الدهم المستمرة في الشراونة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/LnEIKz5rnj