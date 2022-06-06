قذائف تحمل كتابات "عبرية".. صورٌ تكشف ما ضبطه الجيش في الشراونة

ضبطت قوة من الجيش خلال مداهمات في منطقة الشراونة، رمانات بندقية لقاذف "Launcher" تحمل كتابات عبرية، إضافة إلى كمية من الأسلحة الحربية والذخائر.

ووفقاً لقيادة الجيش، فإنّ هذه المضبوطات عائدة إلى أحد المطلوبين من آل زعيتر.

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