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لبنان

اندلاع حريق في معمل للكعك... وخسائر بقيمة 400 الف دولار (صور)

Lebanon 24
06-06-2022 | 08:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في معمل مخصص لانتاج الكعك في منطقة "بيادر العدس" في قضاء راشيا.
 
وحتى الساعة لم تعرف أسباب الحريق لكن المعلومات الاولية تشير الى أضرار كبيرة لحقت بالمعمل.
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وفي التفاصيل، اتى الحريق  على أكثر من 40 طنا من الطحين و10 طن من "النايلون" المخصص لتعبئة الطحين و10طن من السكر و5 أطنان من الكعك المصنع و50 صندوق زيت و600 عبوة زيت  و50 الف كرتونة مخصصة لتعبئة الكعك وما يقارب 4000 ليتر من المازوت وخمس أفران دوارة ومولد كهرباء و30 عربة مخصصة للفرن و1600 صينية "ستانلس"، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من العجين.
 
وتم تقدير الخسائر باكثر من 400 الف دولار أميريكي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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