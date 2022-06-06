رعد: كفوا عن الرهان على الأجنبي الطامع بثرواتنا

دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال إحتفالٍ تأبينيّ أقيم في بلدة قعقعية الجسر "الجميع إلى التلاقي والتفاهم والتوافق على إدارة شؤون البلد، بما يصون ويحفظ كرامة شعبه"، وقال: " كُفّوا عن الرّهان على الأجنبيّ الطّامع في ثرواتنا والسّمسار الذي يروّج للصفقات في بلدنا على حساب مصالحنا، وتعالوا لنستخرج النّفط والغاز كما نشاء ومع من نشاء ووفق إرادتنا وتقديرنا لمصلحة البلد".

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وأضاف رعد: "من يستشعر أنّ هذه الإنتخابات أحدثت إنقلابًا لمصلحته فهو يسيء إلى مستقبل البلد والمواطنين في هذه المرحلة. لتكن أقدامُنا على الأرض ونرى بواقعية بأنّ توازنات هذا البلد لا زالت كما هي، والأكثريّة تبقى حافظة لوضعها، الكلّ يملك القوّة التي يعبّر عنها بحسب تأييد شعبه".



وأردف: "نحن نملك قوّة وازنة في المجلس النيابي لا أحد يستطيع أن يلغي تأييد الناس لنا، ونتحالف مع قوى وازنة في المجلس ولا أحد يستطيع أن يلغي أكثريّتنا لكن عندما تخطؤون في الحساب يكون يوم الإستحقاق يوم فاجعة بالنسبة لكم لأنّ حساب الحقل لا ينطبق على حساب البيدر".

وقال: "لا تكرّروا التجارب الخاطئة ، تعلّموا من تجربة الماضين وكونوا واقعيين في مقاربة الأمور".