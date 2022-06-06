"حزب الله" يلتزم الصمت بشأن حقل كاريش.. ما السرّ وراء ذلك؟

تتجهُ الأنظار إلى ردّ "حزب الله" على "التوغل الإسرائيلي" باتجاه حقل كاريش ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

Advertisement

وحتى الآن، فإنّ "حزب الله" لم يُصدر أي بيانٍ بهذا الشأن يعلن فيه موقفه الواضح كما أنه بدا مُلاحظاً أن النائب محمد رعد لم يتطرق إلى أي ردّ أو موقف لـ"حزب الله" بشأن ما يجري، وذلك خلال لقاء أقيم في منطقة قعقعية الجسر .وتقول مصادر مقربة من الحزب إن هناك ترقباً ما إذا كانت إسرائيل ستخرق المياه الإقليمية اللبنانية فعلاً أم لا"، وتضيف: "حتى الآن، فإن الخط 29 لا يعتبرُ لنا وهذا الأمر بحاجة إلى مرسوم من رئيس الجمهورية ميشال عون لاعتباره خطاً لبنانياً.. حينما يوقع عون على ذلك المرسوم ويصبح الخط 29 الذي يقع ضمنه حقل كاريش، لبنانياً، عندها سيكون الإعتداء قد وقع، وسيكون هناك ردّ مناسب وفق قواعد الإشتباك".