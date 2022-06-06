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لبنان

بو صعب عرض للاوضاع مع سفير مصر

Lebanon 24
06-06-2022 | 07:43
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التقى الدكتور ياسر علوي سفير جمهورية مصر العربية في لبنان دولة الرئيس إلياس بوصعب نائب رئيس مجلس النواب، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الداخلية والإقليمية والثنائية.
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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