بو صعب عرض للاوضاع مع سفير مصر

التقى الدكتور ياسر علوي سفير جمهورية مصر العربية في لبنان دولة الرئيس إلياس بوصعب نائب رئيس مجلس النواب، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الداخلية والإقليمية والثنائية.

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