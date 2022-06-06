بوحبيب استقبل القائم بالاعمال في السفارة الاميركية في لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب القائم بالاعمال في السفارة الاميركية في لبنان ريتشارد مايكلز وتم البحث في الحصول على دعم لبنان في التصويت على بعض القرارات الدولية والترشيحات في المنظمات الدولية.

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