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لبنان

بوحبيب استقبل القائم بالاعمال في السفارة الاميركية في لبنان

Lebanon 24
06-06-2022 | 07:43
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب  القائم بالاعمال في السفارة الاميركية في لبنان ريتشارد مايكلز وتم البحث في الحصول على دعم لبنان في التصويت على بعض القرارات الدولية والترشيحات في المنظمات الدولية.
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06/06/2022 16:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عبدالله بوحبيب

القائم بالاعمال في السفارة الاميركية في لبنان

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