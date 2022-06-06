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لبنان

فيديو ينتشر لجميل السيد على مواقع التواصل.. وهو يوضح حقيقته!

Lebanon 24
06-06-2022 | 08:05
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قال النائب جميل السيد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بعض الزعران المعروفين أعادوا نشر هذا الفيديو اليوم على TikTok لتشويه الظروف الحقيقية له والواردة في التغريدة ادناه، فإقتضى الردّ".
 
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وأعاد السيد نشر الفيديو المتداول عبر حسابه من جديد، مع تغريدة تعود للعام 2018.
 
 
 
وسبق ذلك تغريدة تحدث فيها عن رأيه في موضوع ترسيم الحدود البحرية، وقال: "على ضوء تجربتنا مع إسرائيل خلال وجودي بالخدمة،
كان هذا موقفي التحذيري لدولتنا عبر التويتر وغيره منذ ٣ أشهر حول الترسيم البحري، وقلت: "غير هيك، بتوقعوا بالفخ"! اليوم تستنجد دولتنا من جديد ب هوكشتين،
كأنّو هوكشتين موظّف عندنا !! ما حدا بدولتنا متفاجئ بما يحصل، والكذب ماشي عالناس".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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