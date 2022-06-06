فيديو ينتشر لجميل السيد على مواقع التواصل.. وهو يوضح حقيقته!

قال النائب جميل السيد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بعض الزعران المعروفين أعادوا نشر هذا الفيديو اليوم على TikTok لتشويه الظروف الحقيقية له والواردة في التغريدة ادناه، فإقتضى الردّ".

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وأعاد السيد نشر الفيديو المتداول عبر حسابه من جديد، مع تغريدة تعود للعام 2018.

بعض الزعران المعروفين أعادوا نشر هذا الفيديو اليوم على TikTok لتشويه الظروف الحقيقية له والواردة في التغريدة ادناه،

فإقتضى الردّ: https://t.co/oJtytRoOhH — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) June 6, 2022

وسبق ذلك تغريدة تحدث فيها عن رأيه في موضوع ترسيم الحدود البحرية، وقال: "على ضوء تجربتنا مع إسرائيل خلال وجودي بالخدمة،

كان هذا موقفي التحذيري لدولتنا عبر التويتر وغيره منذ ٣ أشهر حول الترسيم البحري، وقلت: "غير هيك، بتوقعوا بالفخ"! اليوم تستنجد دولتنا من جديد ب هوكشتين،

كأنّو هوكشتين موظّف عندنا !! ما حدا بدولتنا متفاجئ بما يحصل، والكذب ماشي عالناس".