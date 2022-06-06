كركي أصدر آلية تطبيق زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة اعلامية رقم 686 تاريخ 6/6/2022 قضت بتطبيق أحكام المرسوم 9129 تاريخ 12 ايار 2022 القاضي تعيين بدل غلاء معيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل على الشكل التالي:أولا : اعتبارا من 1\4\2022 ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسسات:1.يضاف الى الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري مبلغ 1,325,000ل ل ليصبح 2,000,000 ل.ل.2. يضاف الى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1\3\2022 والذي لا يتجاوز 4,000,000 ل ل مبلغ 1,325,000 ل ل.3.يضاف الى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3\2022 والذي يتجاوز4,000,000 ل ل الزيادة التي يقرها اصحاب العمل،4. يضاف الى الحد الادنى الرسمي للاجر اليومي مبلغ 61,000 ل ل ليصبح 91,000 ل.ل.5.يضاف الى اساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1\3\2022 والذي لا يتجاوز 182,000 ل ل مبلغ 61,000 ل ل.6.يضاف الى اساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1\3\2022 والذي يتجاوز 182,000 الزيادة التي يقرها أصحاب العمل.7.تسدد فروقات الاشتراكات الناتجة عن زيادات غلاء المعيشة المشار اليها عن شهر نيسان (للمؤسسات الشهرية فقط ) بموجب جدول اشتراكات خاص تحت رمز 33 وتسري زيادات التاخير على فترة 33 اعتبارا من 1\7\2022.ثانيا: اعتبارا من 1\4\ 2022 يحدد الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات كالتالي :1.يضاف الى الحد الاقصى للكسب الشهري الخاضع للاشتراكات لفرع المرض والامومة المحدد بالمرسوم 9602 تاريخ 21\12\2012 مبلغ 1,325,000 ل ل ليصبح 1,825,000 ل.ل.2. يضاف الى الحد الاقصى للكسب للشهري الخاضع للاشتراكات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المحدد بالمرسوم 5102 تاريخ 24\3\2001 مبلغ 1,325,000 ل ل ليصبح 2,825,000 ل.ل.ثالثا: اشتراكات السائقين العموميين اعتبارا من 1\4\2022:1. اشتراكات السائق غير المالكالفرع اشتراك شهري اشتراك يومينهاية خدمة 340 000 11 300تقديمات عائلية 240 000 8 000مرض وامومة 360 000 12 0002. اشتراك السائق المالكما يدفعه السائقالفرع اشتراك شهري اشتراك يومينهاية خدمة 170 000 5 700تقديمات عائلية 110 000 3 700مرض وامومة 110 000 3 700مساهمة الدولةتقديمات عائليّة 130 000 4 300مرض وأمومة 250 000 8 300رابعا: اشتراكات باعة الصحف والمجلات اعتبارا من 1\4\2022الفرع اشتراك شهري اشتراك يومينهاية خدمة 340 000 11 300تقديمات عائلية 240 000 8 000مرض وامومة 360 000 12 000خامسا: اشتراكات المخاتير الشهرية لفرع المرض والامومة اعتبارا من 1\4\2022ما يدفعه المختار 72,000 ل لما تدفعه الدولة 288,000 ل لسادسا: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة اعتبارا من 1\4\2022اشتراك الطالب الجامعي 600,000 ل لاشتراك كل مستفيد على عاتقه 600,000 ل لسابعا: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والامومة أعتبارا من 1/4/2022اشتراك المضمون المتقاعد 180,000 ل لثامنا: يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من تاريخ صدورها وتبلغ الى من يلزم.