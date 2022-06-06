الدولار والشروط التعجيزية للمواطن

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بعد التعميم الأخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يقضي بامكانية تحويل المواطنين الاموال من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي وفقا لسعر منصة "صيرفة"، تفاجأ عملاء بعض المصارف عند توجههم اليها بأنها وضعت حدا ادنى للمبلغ المالي بالليرة اللبنانية الممكن تحويله الى الدولار، وهذا الحد الأدنى هو عبارة عن مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية.وفي هذا الاطار تجد شريحة واسعة من المواطنين نفسها غير قادرة على الاستفادة من التعميم المذكور، اذ ان الشروط المطلوبة شبه تعجيزية وغير مطابقة لواقع نسبة كبيرة من اللبنانيين.