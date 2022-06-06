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لبنان

مؤتمر "ولدي" حول صحة الأولاد وتنميتهم

Lebanon 24
06-06-2022 | 08:37
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أعلن الدكتور جورج مفرج رئيس شركة "كوميد" عن تنظيم قسم "ولدي" التابع لها والذي يُعنى بصحة الولد وتنميته وتعلّمه، المؤتمر الأول عن الاولاد صحيًا وتربويًا  وتنمويًا وذلك بدءًا من الساعة العاشرة قبل ظهر السبت 18 حزيران الجاري في مركز "لقاء" في الربوة، بالتعاون مع جامعة القديس يوسف وجامعة البلمند وجامعة يوكلن في قبرص، وبمشاركة أطباء إختصاصيين وآساتذة إختصاص وخبراء في تنمية الأولاد وعدد من ممثلي المؤسسات التعليمية والتربوية.
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لبنان

صحة

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