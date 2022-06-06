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لبنان

بعد رصد انتشار حشرة جاذوب السنديان.. وزارة الزراعة تتحرك

Lebanon 24
06-06-2022 | 08:44
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 اعلنت وزارة الزراعة في بيان، ان "الفرق الفنية التابعة للوزارة الزراعة تتابع عمليات الكشف على احراج السنديان في البلدات التي تم رصد انتشار حشرة جاذوب السنديان فيها".

اضافت:"وتجري الفرق تقويما لـ"انتشار الحشرة ورفع التقارير الفنية اللازمة للبدء بمعالجة هذه الظاهرة التي تهدد الأحراج، علما ان الحشرة أصبحت اليوم في آخر طور الدودة قبل تحولها الى شرنقة. وهذا يحد من أكل أوراق السنديان التي يجب أن تستعيد نضارتها". 
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واشارت الوزارة الى انها" بصدد القيام بالمعالجة بواسطة طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني في الوقت المناسب".
المصدر: الوكالة الوطنية
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