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لبنان

مولوي عرض شؤونا طرابلسية مع النائبين فنج وكبارة والتقى خوري

Lebanon 24
06-06-2022 | 08:50
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 استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، النائبين كريم كبارة ورامي فنج وبحث معهما في الاوضاع العامة وشؤون تتعلق بمدينة طرابلس والشمال.
والتقى الوزير السابق رائد خوري وبحث معه في الاوضاع العامة في البلاد.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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كريم كبارة

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