مولوي عرض شؤونا طرابلسية مع النائبين فنج وكبارة والتقى خوري

استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، النائبين كريم كبارة ورامي فنج وبحث معهما في الاوضاع العامة وشؤون تتعلق بمدينة طرابلس والشمال.

والتقى الوزير السابق رائد خوري وبحث معه في الاوضاع العامة في البلاد.

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