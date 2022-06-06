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لبنان

الرجاء الانتباه... "مرتديلا" منتهية الصلاحية في الأسواق (صور)

Lebanon 24
06-06-2022 | 09:13
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي يفيد ان احد محال السوبرماركت في منطقة "الرفاعية" في طرابلس يقوم ببيع علب "مرتديلا" منتهية الصلاحية، وأرفق التسجيل بالصور التالية:
 
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مرتديلا

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