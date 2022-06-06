الرجاء الانتباه... "مرتديلا" منتهية الصلاحية في الأسواق (صور)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي يفيد ان احد محال السوبرماركت في منطقة "الرفاعية" في طرابلس يقوم ببيع علب "مرتديلا" منتهية الصلاحية، وأرفق التسجيل بالصور التالية:

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