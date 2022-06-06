بعدما وصل الى الـ40 الف ليرة... كم أصبح سعر كيلو البندورة؟ (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انخفاض في الأسعار يطال مختلف انواع الخضار بصورة متفاوتة.

ومن الملاحظ ان سعر كيلو البندورة تراجع بشكل كبير اذ انه بلغ حدود الـ8000 ليرة لبنانية، بعدما بيع لفترة طويلة بما يقارب الـ40 الف ليرة لبنانية.