في هذه المنطقة... اشكال بين مجموعة من الصرافين (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين مجموعة من الصارفين الجوالين في ساحة النجمة في صيدا.

وبسرعة كبيرة تطور الاشكال وتحول الى تضارب بين الصرافين، ما دفع عناصر القوى الأمنية الى التدخل والعمل على انهائه.