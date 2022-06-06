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لبنان

الجيش: تنفيذ طيران ليلي بين القواعد الجوية

Lebanon 24
06-06-2022 | 10:22
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 صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، البيان الآتي:
ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 9،8،7،6 / 6 / 2022 اعتبارا من الساعة 19.55 ولغاية الساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، بيروت، رياق والقليعات.
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