الجيش: تنفيذ طيران ليلي بين القواعد الجوية

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، البيان الآتي:

ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 9،8،7،6 / 6 / 2022 اعتبارا من الساعة 19.55 ولغاية الساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، بيروت، رياق والقليعات.

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