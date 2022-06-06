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لبنان

عثمان عرض الاوضاع مع مطر وتابع مع لحود شؤونا زراعية

Lebanon 24
06-06-2022 | 10:52
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووزارة الزراعة في مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى البحث في موضوع سلامة الغذاء، وكيفية الحفاظ على الثروة الحرجية، فضلا عن معاقبة جميع المعتدين على الأحراج وتسليمهم للقضاء المختص.
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ثم استقبل عثمان النائب إيهاب مطر، وكان عرض للأوضاع العامة.

كما واستقبل رجل الأعمال هشام عبدالله وقدّم له ميداليّة قوى الأمن الداخلي، وكتاب شكر، وذلك عربون تقدير وامتنان لما قدّمه لهذه المديريّة العامّة من خدمات لا سيّما في خلال هذه الفترة الدقيقة التّي تمرّ بها البلاد
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