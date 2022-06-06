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لبنان

قائد الجيش يزور العسكريين الذين أصيبوا في منطقة الشراونة

Lebanon 24
06-06-2022 | 10:53
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زار قائد الجيش العماد جوزاف عون اليوم العسكريين الذين أصيبوا أثناء تنفيذ عمليات الدهم التي طالت خلال الأيام الماضية أماكن إقامة مطلوبين بتجارة المخدرات وتصنيعها في منطقة الشراونة، واطلع على أوضاعهم الصحية. وأشاد العماد عون بشجاعة العسكريين خلال تنفيذ مهماتهم، مؤكداً الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب عائلاتهم كما عائلة الشهيد العريف زين العابدين شمص.
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ونوّه العماد عون بتضحيات العسكريين الذين يواجهون أخطار ملاحقة تجار المخدرات وتوقيفهم، مشدداً على أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى.
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