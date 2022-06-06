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لبنان

توضيح من "الفا" حول الخطوط المسبقة الدفع

Lebanon 24
06-06-2022 | 10:56
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اوضحت شركة "الفا" في بيان، "ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي في مسألتي تسجيل خطوط مسبقة الدفع ومراكز بيع الخدمات المشتركة" واشارت الى ان "التدبير الذي إتخذته ألفا والذي قضى بالطلب من عدد من حاملي الخطوط المسبقة التوجه الى متاجرها أو الوكلاء المعتمدين من أجل تسجيلها بإسمائهم، جاء تطبيقا لإشارة القضاء بعدما تبيّن في التحقيقات أن تلك الخطوط سُجلّت على هويات مزورة أو على هويات أشخاص دون علمهم، وبعضها استُخدم في أعمال جرمية".
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ولفتت الى ان "مراكز بيع الخدمات المشتركة مع أوجيرو تعمل بشكل طبيعي وفق الدوام الرسمي، ولا خلل إطلاقا في آليات العمل المتّبعة فيها. أما متاجر ألفا فتفتح أبوابها من الإثنين الى السبت، من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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