في القبيات وتلعباس.. حريقٌ كبير يضربُ أشجاراً حرجية

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اندلع حريق في خراج بلدة تلعباس أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة والقصب وامتد بفعل الرياح ليطال أشجاراً مثمرة مختلفة.وعلى الفور، سارع عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الى مكان الحريق وعملوا على إخماده قبل امتداده الى الأراضي المجاورة ، ثم عملوا على تبريد مكان الحريق خوفا من إشتعاله مجدداً.كذلك، اندلع حريق آخر في بلدة القبيات إلتهم أعشاباً يابسة وأشجاراً حرجية وأخرى مثمرة مختلفة.