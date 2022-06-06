23
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نائب نصرالله يكشف موقف "حزب الله" من انتهاك إسرائيل للحدود البحرية
Lebanon 24
06-06-2022
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة" ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.
Advertisement
وفي مقابلة مع "رويترز"، أكد الشيخ قاسم انه "عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ونفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة لمنع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا".
وقال: "المسألة تتطلب قراراً حاسماً ورأياً حاسماً من الدولة اللبنانية، فهل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ وهل حسمت الدولة مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟".
ودعا قاسم الدولة إلى أن يكون لديها "حرارة أكثر وضغط أكثر" في مسألة ترسيم الحدود البحرية "إذا كان هناك انسداد في المفاوضات وأن يعلنوا أن المفاوضات انسدت أو انتهت".
وقال: "لكن أن نبقى نترجى الأميركيين وننتظر أن يمنوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدموا اقتراحات غير واقعية ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت".
وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم: "نحن لا نعطي مهلة للدولة ونحن تحت سقفها في مثل هذه القرارات، ولكن نشجعها على الإسراع".
ودعا "الدولة لحسم أمرها بأسرع وقت ممكن، وبما أننا جزء من هذه الدولة سنعمل من خلال وجودنا وحضورنا أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بين حريق وانفجار.. هذا ما شهدته قصقص اليوم (فيديو)
Lebanon 24
بين حريق وانفجار.. هذا ما شهدته قصقص اليوم (فيديو)
05:39 | 2022-06-06
06/06/2022 05:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة نوال الزغبي بالأصفر "الصارخ".. و"التاتو" على يدها حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
ابنة نوال الزغبي بالأصفر "الصارخ".. و"التاتو" على يدها حديث الجمهور (فيديو)
03:48 | 2022-06-06
06/06/2022 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تريد "سجل عدلي": إقرأ الخبر
Lebanon 24
تريد "سجل عدلي": إقرأ الخبر
02:15 | 2022-06-06
06/06/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جويل مردينيان تظهر بالمايوه مع زوجها.. والجمهور: "اتقوا الله" (صور)
Lebanon 24
جويل مردينيان تظهر بالمايوه مع زوجها.. والجمهور: "اتقوا الله" (صور)
08:00 | 2022-06-06
06/06/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيدا عن السياسية... هل أصبح الافتخار بجوليا "خطيئة"!؟
Lebanon 24
بعيدا عن السياسية... هل أصبح الافتخار بجوليا "خطيئة"!؟
08:00 | 2022-06-06
06/06/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:22 | 2022-06-06
الإحتكام للوساطة الأميركية بملف ترسيم الحدود يسحب فتيل التوتّر مؤقتاً
22:37 | 2022-06-06
المفاوضات الحكومية لم تنطلق جديا بعد.. والصورة غير واضحة
22:44 | 2022-06-06
بخاري يعود خلال أيام ومبادرة سعودية جديدة
23:56 | 2022-06-06
هذه هي قصة الجيش مع "أبو سلة" وزوجته
23:25 | 2022-06-06
تبادل رسائل إيجابية بين فرنجية وباسيل يمهد لتفاهمات مقبلة
23:18 | 2022-06-06
3 كتل نيابيّة وسيناريوهات لتكليف رئيس حكومة جديد
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
07/06/2022 07:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
07/06/2022 07:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
07/06/2022 07:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact