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لبنان
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
06-06-2022
|
12:24
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1099896.
كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10438.
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