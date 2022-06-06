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لبنان

ميقاتي يؤكد على ضرورة تمكين اللبنانيين من مشاهدة مباريات كأس العالم تلفزيونياً

Lebanon 24
06-06-2022 | 12:28
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أثنى رئيس حكومة تصريف الأعمال  نجيب ميقاتي على الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية المنظمة لمونديال 2022 وذلك في خلال زيارة وفد اللجنة له في السراي الحكومي مساء اليوم، بحضور وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، سفير قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي  وأعضاء الوفد، الحارس الدولي السابق العماني علي الحبسي سفير اللجنة، ومدير الإعلام العربي والإقليمي محمد راشد الخنجي، ومدير العلاقات الإعلامية والإقليمية علي الزين، ومسؤول برنامج السفراء في اللجنة فيصل خالد، اضافة الى عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية ابراهيم دسوقي والمنسق الاعلامي للزيارة عباس حسن. 
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وطلب ميقاتي التنسيق مع الجهات المعنية في دولة قطر من أجل تمكين اللبنانيين من مشاهدة مباريات كأس العالم تلفزيونياً بالإضافة الى تقديم التسهيلات للراغبين بالسفر الى قطر لحضور المونديال.
 
من جهته، أشار مدير الإعلام المحلي والإقليمي في اللجنة محمد الخنجي الى أن اختيار لبنان كافتتاحية لجولة الترويج للمونديال لم تأتِ من فراغ، وقال: "لقد انبهرنا فعلا بالعشق الذي رأيناه خلال زياراتنا للمدارس والأكاديميات، حتى أن العديد من اللبنانيين لديهم بطاقات حضور للمونديال".
 
كذلك، وضع ابراهيم دسوقي الرئيس ميقاتي بتفاصيل الجولة.
 
 
 
 
 
 
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