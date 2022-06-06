الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في الجنوب

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

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"ستقوم وحدات من الجيش اعتباراً من 7 / 6 / 2022 ولغاية 17 / 6 / 2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.30، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.وبتاريخ 6 / 6 / 2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: عمرا، عرب اللويزة، يارون، طيرحرفا، مروحين".