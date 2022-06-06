الأمم المتحدة تعلق على أزمة لبنان مع إسرائيل.. ماذا قالت؟

أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل على النحو الذي يطلبه الطرفان".

وأضاف: "الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات".