Advertisement

لبنان

الأمم المتحدة تعلق على أزمة لبنان مع إسرائيل.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
06-06-2022 | 13:06
A-
A+
Doc-P-959658-637901430735329935.jpg
Doc-P-959658-637901430735329935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل على النحو الذي يطلبه الطرفان". 
وأضاف: "الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضدّ إسرائيل.. هكذا رفع لبنان الصوت في الأمم المتحدة
lebanon 24
07/06/2022 07:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن وزير الحرب الإسرائيلي: منصة استخراج الغاز كاريش تقع ضمن نفوذ إسرائيل وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان
lebanon 24
07/06/2022 07:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
استفزاز إسرائيلي واستنفار لبناني.. هل تفجّر "باخرة التنقيب" الحرب؟!
lebanon 24
07/06/2022 07:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح البحرية يستعد لإحتمال تعرض منصة الغاز كاريش ​عند حدود لبنان ​لهجوم
lebanon 24
07/06/2022 07:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24

دوجاريك

الأمم المتحدة

لبنان

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:22 | 2022-06-06
22:37 | 2022-06-06
22:44 | 2022-06-06
23:56 | 2022-06-06
23:25 | 2022-06-06
23:18 | 2022-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website