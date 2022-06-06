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لبنان
الأمم المتحدة تعلق على أزمة لبنان مع إسرائيل.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
06-06-2022
|
13:06
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أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل على النحو الذي يطلبه الطرفان".
وأضاف: "الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات".
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