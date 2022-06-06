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لبنان

حريقٌ كبير يضرب محطّة محروقات في الجنوب.. إليكم فيديو لما حصل

Lebanon 24
06-06-2022 | 13:16
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اندلع حريق كبير، مساء اليوم، داخل محطة للمحروقات في بلدة القصيبة في الجنوب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الخسائر اقتصرت على الماديات ولم يُسجل سقوط إصابات، فيما تولّت فرع الإطفاء عمليات إخماد الحريق.
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