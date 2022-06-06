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لبنان

أسعار الأجبان تتجاوز المعقول في لبنان.. الأرقام مُفاجئة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2022 | 14:08
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مع انقطاع الكهرباء وتقليص أصحاب المولدات لساعات التغذية، توقفت الكثير من المتاجر عن شراءِ الألبان والأجبان، نظراً لعدم وجود إمكانية لتبريدها.
ومع هذا، فقد تبيّن أن البضائع من تلك الأصناف الموجودة في تلك المتاجر، باتت تفسدُ أيضاً بسبب انقطاع الكهرباء، كما تبين أن اللحوم أيضاً والمأكولات التي بحاجة للتبريد باتت مُعرّضة للتلف.
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وبذلك، فإنّ الخسائر التي تتكبّدها المتاجر كبيرة جداً بالدولار وبالليرة اللبنانية، لاسيما أن أسعار تلك البضائع مرتفعة في السوق. فعلى سبيل المثال، بلغ سعر اللبن (2 كلغ) نحو 100 ألف ليرة في بعض المتاجر، في حين أن كيلو اللبنة تجاوز الـ150 ألف ليرة لبنانية. أما سعر كيلو جبنة الحلوم فبلغ 220 ألف ليرة في بعض المحلات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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