جولات جديدة لـ"مراقبي الإقتصاد" في الجنوب.. هذه نتيجتها

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واصل مراقبو الاقتصاد جنوبا، جولاتهم على المحال والمؤسسات التجارية والافران، للتأكد من التقيد بالتسعيرة الرسمية لربطة الخبز المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد، اضافة الى وزن الربطة وعدم التلاعب في الاسعار.وأسفرت جولة اليوم، بالتعاون مع قوة من مكتب الأمن العام - الزهراني ، على السوبرماركت والافران في منطقة العاقبية، عن تحرير 4 محاضر ضبط في حق محلي سوبرماركت لعدم اعلانهما الاسعار لمواد معروضة، واثنين من أفران الخبز لتلاعبهما بوزن ربطة الخبز خلافا للوزن الرسمي.