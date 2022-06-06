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لبنان

جولات جديدة لـ"مراقبي الإقتصاد" في الجنوب.. هذه نتيجتها

Lebanon 24
06-06-2022 | 14:11
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واصل مراقبو الاقتصاد جنوبا، جولاتهم على المحال والمؤسسات التجارية والافران، للتأكد من التقيد بالتسعيرة الرسمية لربطة الخبز المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد، اضافة الى وزن الربطة وعدم التلاعب في الاسعار.
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وأسفرت جولة اليوم، بالتعاون مع قوة من مكتب الأمن العام - الزهراني ، على السوبرماركت والافران في منطقة العاقبية، عن تحرير 4 محاضر ضبط في حق محلي سوبرماركت لعدم اعلانهما الاسعار لمواد معروضة، واثنين من أفران الخبز لتلاعبهما بوزن ربطة الخبز خلافا للوزن الرسمي.
 
 
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