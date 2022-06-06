اللواء ابراهيم بحث وعبد الكريم علي في شؤون النازحين السوريين

أعنلت المديرية العامة للأمـن العـام في بيان، أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استقبل في مكتبه قبل ظهر اليوم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وبحث معه في الأوضاع العامة وشؤون النازحين السوريين في لبنان.

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