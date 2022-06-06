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لبنان

أموالٌ تُجمع في طرابلس لتهريب الأشخاص.. هذا ما كشفه الجيش (صور)

Lebanon 24
06-06-2022 | 15:41
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أوقفت قوة من الجيش في منطقة الميناء بور سعيد – طرابلس، المواطنين (م.ق)، (م.م)، (ي.د)، (أ.د)، (ع.ع) و(ب.ي)، خلال عملية دهم لتورطهم بعملية جمع الأموال لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية، كما ضبطت بحوزتهم مسدساً حربياً مع ذخيرة عائدة له ومبلغاً من المال.
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