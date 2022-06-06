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لبنان
أصحاب المولدات في صيدا يخضعون للتحقيق.. ما القصّة؟
Lebanon 24
06-06-2022
|
16:01
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أكد المدعي العام الاستنئتافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان انه قرر استدعاء معظم اصحاب المولدات في صيدا ومنطقتها الى التحقيق، مشيراً إلى أنه فتح محضراً لهذه الغاية من اجل اتخاذ الاجراءات القضائية المناسبة بحق اصحاب المولدات ممن لم يلتزموا بتسعيرة وزارة الطاقة.
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واشار القاضي رمضان الى انه كلّف جهاز أمن الدولة للقيام بهذه المهمة بدءاً من صباح الغد ومباشرة التحقيق مع أصحاب المولدات تباعاً، إن بالنسبة لمن فرض التسعيرة على المواطنين بالدولار الاميركي أو بالنسبة للمخالفين للتسعيرة الرسمية.
وكان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد قد أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية بالمسؤولين المعنيين بملف المولدات، كما أجرى اتصالا بالمدعي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وذلك من اجل اتخاذ الاجراءات القضائية المناسبة بحق اصحاب المولدات ممن لم يلتزموا بتسعيرة وزارة الطاقة، خصوصاً بعد عدم تقيدهم بما تم الاتفاق عليه في اجتماع الفعاليات في بلدية صيدا.
وجاء الاتصال بين سعد والقاضي رمضان بعد مخالفة اصحاب المولدات وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة من قبل وزارة الطاقة على الرغم من وعد البلدية بمساعدتهم عبر العمل على تأمين مازوت بالسعر الرسمي.
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