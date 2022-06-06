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لبنان

بلبلة

Lebanon 24
06-06-2022 | 17:24
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تسود حالة من البلبلة سوق الصرافة على خلفية تباين في التطبيقات بين الأحياء والشوارع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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