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لبنان
صمتٌ بنّاء
Lebanon 24
06-06-2022
|
17:26
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التزمت قوى سياسية وازنة الصمت البنّاء إزاء ما جرى ويجري في البقاع، على الخلفيات المعروفة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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