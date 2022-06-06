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لبنان

صمتٌ بنّاء

Lebanon 24
06-06-2022 | 17:26
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التزمت قوى سياسية وازنة الصمت البنّاء إزاء ما جرى ويجري في البقاع، على الخلفيات المعروفة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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