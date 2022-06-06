27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجيش مستمرّ في العملية العسكرية في البقاع رغم الضغوط والتحريض
Lebanon 24
06-06-2022
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
تؤكد مصادر عسكرية معنية ان العملية العسكرية التي ينفذها الجيش في منطقة البقاع لن تتوقف حتى اكتمال اهدافها، على الرغم من تحريض البعض على الجيش،
وكتبت "الديار": فيما اكدت مصادر مطلعة عدم تغطية حزب الله لاي من تجار المخدرات، واصلت وحدات الجيش عمليات المداهمة بقاعا، مع اصرار القيادة على عدم الرضوخ للضغوط التي حاول البعض ممارستها لوقف عملياته. ميدانيا انسحب المغاوير من الميدان، واستمرت العملية بوحدات عسكرية، وعبر مخابرات الجيش، وقد اشتبكت احدى الدوريات مع مطلوبين خلال عملية الدهم في حي الشراونة، ما أدّى إلى إصابة ح. ح. بجروح استدعت نقله إلى مستشفى الريان. ودأت المداهمات الى الكشف عن معمل لتصنيع المخدرات ومنزل عائد لأحد أخطر المطلوبين. وضبط الجيش رمانات بندقية لقاذف "لانشر" تحمل كتابات عبرية، إضافةً إلى كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، وهي عائدة إلى أحد المطلوبين من آل زعيتر، وذلك خلال عمليات الدهم المستمرة في الشراونة. ولفتت مصادر امنية الى ان توقيت العمليات تحددها القيادة، اما "ابو سلة" فتتواصل عملية مطاردته وهو لا يزال داخل الاراضي اللبنانية. وقد اطلع وزير الدّفاع، موريس سليم، من قائد الجيش، جوزاف عون، على تفاصيل العمليات مشيداً بالأداء المميز الذي تقوم به الوحدات المشاركة في هذه العمليات.
Advertisement
عاد قائد الجيش العماد جوزف عون أمس العسكريين الذين أصيبوا أثناء تنفيذ عمليات الدهم التي طالت خلال الأيام الماضية أماكن إقامة مطلوبين بتجارة المخدرات وتصنيعها في منطقة الشراونة، واطلع على أوضاعهم الصحية. وأشاد العماد عون بشجاعة العسكريين خلال تنفيذ مهماتهم، مؤكداً الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب عائلاتهم كما عائلة الشهيد العريف زين العابدين شمص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بين حريق وانفجار.. هذا ما شهدته قصقص اليوم (فيديو)
Lebanon 24
بين حريق وانفجار.. هذا ما شهدته قصقص اليوم (فيديو)
05:39 | 2022-06-06
06/06/2022 05:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جويل مردينيان تظهر بالمايوه مع زوجها.. والجمهور: "اتقوا الله" (صور)
Lebanon 24
جويل مردينيان تظهر بالمايوه مع زوجها.. والجمهور: "اتقوا الله" (صور)
08:00 | 2022-06-06
06/06/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيدا عن السياسية... هل أصبح الافتخار بجوليا "خطيئة"!؟
Lebanon 24
بعيدا عن السياسية... هل أصبح الافتخار بجوليا "خطيئة"!؟
08:00 | 2022-06-06
06/06/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الأجبان تتجاوز المعقول في لبنان.. الأرقام مُفاجئة!
Lebanon 24
أسعار الأجبان تتجاوز المعقول في لبنان.. الأرقام مُفاجئة!
15:08 | 2022-06-06
06/06/2022 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدّث عن "إعلان حرب" بحالة واحدة.. هذا ما سيحصل قريباً
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدّث عن "إعلان حرب" بحالة واحدة.. هذا ما سيحصل قريباً
07:38 | 2022-06-06
06/06/2022 07:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:44 | 2022-06-07
ميقاتي تابع ملف ترسيم الحدود البحرية: لابعاده عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية
04:20 | 2022-06-07
عبود لشرطة بيروت: التشدد في قمع مخالفات شركات ال VALET PARKING في المدينة
04:20 | 2022-06-07
بدء جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية... وهذا ما كشفه بري عن موعد زيارة هوكستين للبنان
04:14 | 2022-06-07
ابي رميا: الأعراف تقضي بأن تتمثل كل المناطق والطوائف في اللجان النيابية
04:00 | 2022-06-07
"حزب الله" يتريّث بالتدخل.. هل سيعلن "حرب الحدود البحرية" قريباً؟
03:47 | 2022-06-07
بينهم حامل مصابة بنزيف... توقيف أشخاص أثناء محاولتهم الهرب بطريقة غير شرعية في الشمال
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
07/06/2022 11:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
07/06/2022 11:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
07/06/2022 11:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact