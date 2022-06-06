تبادل رسائل إيجابية بين فرنجية وباسيل يمهد لتفاهمات مقبلة

كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": جملة رسائل وإشارات يمكن وصفها بـ«الإيجابية»، تبادلها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، منذ لقاء المصالحة الذي جمعهما برعاية أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله في نيسان الماضي، بصفتهما حليفيه.

وكشفت مصادر معنية بترميم العلاقة بين الطرفين لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأجواء إيجابية جداً بينهما، وقد حصلت لقاءات منفردة مع كل منهما على حدة لمتابعة المجريات السياسية، وإن كان النقاش لم يتطرق للمصالحة بحد ذاتها».

وقبل أيام اجتمع فرنجية مع بو صعب في حضور النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف سعادة، وأعلن الطرفان رسمياً أنه جرى البحث بـ«مجمل الأوضاع والتطورات بالإضافة إلى الاستحقاقات المقبلة والسبل الآيلة للخروج من الأزمة الراهنة».

ولم تنف مصادر «المردة» أن يكون البحث تطرق إلى العلاقة مع «الوطني الحر»، لافتة إلى أن «لقرار التصويت لبو صعب دلالتين؛ الأولى مرتبطة بالعلاقة الجيدة مع شخصه، ولكوننا لا نعرف النائب الذي كان ينافسه على المنصب، والثانية لا شك جزء من الإشارات الإيجابية المتبادلة بين (المردة) و(التيار)». وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه ومنذ لقاء «كسر الجليد» برعاية «حزب الله»، لم يُعقد أي لقاء آخر بين فرنجية وباسيل أو أي اجتماع حزبي للبناء عليه، وأضافت: «كان هناك تفاهم على عقد لقاءات أخرى بعد الانتخابات النيابية، لكن حتى الساعة لم يحصل بعد أي شيء عملي، وإن كان لدينا كما لدى (التيار) الرغبة بالعمل على هذه العلاقة».

في المقابل، يؤكد أحد القياديين «العونيين» سعيهم للتفاهم مع كل الفرقاء، وتجنب المشكلات مع الجميع، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، «هناك مصلحة لنا ومصلحة أكبر لـ(المردة) بأن تعود العلاقة بيننا كما كنا قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولما لا أن نكون بإطار كتلة واحدة هكذا نوسع كتلتنا ويصبحون هم بعدما تراجع عدد نوابهم جزءاً من كتلة أكبر». ويعد القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن التوصل لورقة تفاهم ما مع «المردة» من شأنه أن ينفس الاحتقان ويريح الأجواء، ونكون بذلك نتفادى مواجهة على جبهة إضافية.