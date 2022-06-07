Advertisement

لبنان

خلاف وإطلاق نار في بعلبك

Lebanon 24
07-06-2022 | 00:18
A-
A+
Doc-P-959775-637901832308630548.jpg
Doc-P-959775-637901832308630548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول خلاف بين ع.إ وم.ص في مدينة بعلبك، تطور الى اقدام الأول على اطلاق النار باتجاه الثاني، فاصابه في قدمه.
 
وقد نقل الى احد مستشفيات المدينة للمعالجة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسط اطلاق نارٍ وترهيب.. مسلحون يخطفون مواطناً في بعلبك
lebanon 24
07/06/2022 11:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح خلال مداهمات للجيش في بعلبك.. وهذا ما تم ضبطه في الشراونة
lebanon 24
07/06/2022 11:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أيام حاسمة في بعلبك.. والجيش لن يتراجع قبل القبض على "أبو سلّة"
lebanon 24
07/06/2022 11:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ بعلبك الهرمل: لا مشكلة بين الجيش وأهالي المنطقة
lebanon 24
07/06/2022 11:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24

اطلاق نار

بعلبك

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:44 | 2022-06-07
04:27 | 2022-06-07
04:20 | 2022-06-07
04:20 | 2022-06-07
04:14 | 2022-06-07
04:00 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website