خلاف وإطلاق نار في بعلبك

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول خلاف بين ع.إ وم.ص في مدينة بعلبك، تطور الى اقدام الأول على اطلاق النار باتجاه الثاني، فاصابه في قدمه.

وقد نقل الى احد مستشفيات المدينة للمعالجة.