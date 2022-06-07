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لبنان
بعد إشكال في احد منتجعات راسمسقا... توفي متأثراً بإصابته!
Lebanon 24
07-06-2022
|
01:21
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توفي الشاب ريان رجب متأثراً بإصابته في ظهره جراء تعرضه لاطلاق نار بعد اشكال وقع امس في احد منتجعات راسمسقا - القلمون، وفق مندوبة "لبنان 24".
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