Advertisement

لبنان

بعد إشكال في احد منتجعات راسمسقا... توفي متأثراً بإصابته!

Lebanon 24
07-06-2022 | 01:21
A-
A+
Doc-P-959787-637901872023159748.jpeg
Doc-P-959787-637901872023159748.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الشاب ريان رجب متأثراً بإصابته في ظهره جراء تعرضه لاطلاق نار بعد اشكال وقع امس في احد منتجعات راسمسقا - القلمون، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
07/06/2022 11:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
محلاة أو غير محلاة.. القهوة ترتبط بانخفاض مخاطر الوفاة
lebanon 24
07/06/2022 11:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة أحد أبطال كأس آسيا 2007 متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاعتداء بالضرب المبرح (صورة)
lebanon 24
07/06/2022 11:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناريو يتكرر... وفاة فتاة وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بمركز تسوق في أريزونا
lebanon 24
07/06/2022 11:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24

راسمسقا

وفاة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:44 | 2022-06-07
04:27 | 2022-06-07
04:20 | 2022-06-07
04:20 | 2022-06-07
04:14 | 2022-06-07
04:00 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website