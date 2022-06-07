أسعار الخضار ستنخفض.. لهذا السبب

لاحظ اللبنانيون في اليومين الماضيين انخفاض أسعار مختلف انواع الخضار بصورة متفاوتة. فقد تراجع على سبيل المثال سعر كيلو البندورة بشكل كبير حيث بلغ حدود الـ8000 ليرة لبنانية، بعدما بيع لفترة طويلة بما يقارب الـ40 ألف ليرة لبنانية.

وفي هذا الإطار، أوضح أحد كبار المزارعين في البقاع أن "أسعار الخضار ستشهد انخفاضا إضافيا مع بداية فصل الصيف"، مشيرا إلى أن "صادرات المحاصيل التي عادة ما تسبب إرتفاعاً في الأسعار خجولة في هذه الفترة من العام، أي أن كمّيات الإنتاج تُستهلك في السوق المحلّي من دون فائض".

وتوقع إنخفاضا تدريجيا في أسعار الخضار في حال واصل الدولار تراجعه، علما انه وصل أمس إلى 27 ألف ليرة.