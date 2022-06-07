طوق: حقل كاريش منطقة متنازع عليها لا أعمال تنقيب فيها قرار سيادي

غرد النائب ويليام طوق عبر حسابه على "تويتر": "التصدّي لانتهاكات العدوّ الإسرائيلي للسيادة اللبنانية وحماية ثرواتنا الطبيعية، يتطلّب مقاومة سياسية وقرار سيادي تاريخي بتعديل المرسوم 6433 لتثبيت حق لبنان بالخط 29 كخطوة أولى في رحلة الألف ميل بحري من التفاوض. حقل كاريش منطقة متنازع عليها، لا أعمال تنقيب فيها قرار سيادي صاروخي".

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