بعد بيع علب "مرتديل" منتهية الصلاحية... هذا ما حصل في طرابلس

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يقوم مفتشو الدائرة الصحية في بلدية طرابلس بمواكبة عناصر من شرطة البلدية، بجولة على المحلات التجارية في منطقة رفاعية والاسواق الداخلية في طرابلس للكشف على المواد الغذائية وتواريخ المعلبات، وفق مندوبة "لبنان 24".وتأتي هذه الاجراءات بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعلب "المرتديل" منتهية الصلاحية يتم بيعها في منطقة رفاعية.