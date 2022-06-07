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لبنان

الحرارة دون معدلاتها الموسمية... اليكم طقس الايام المقبلة

Lebanon 24
07-06-2022 | 03:29
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة شمال البلاد دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتوقع تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية مساء مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل، والتي تعود الى معدلاتها بدءا من يوم الخميس.
معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية و الجبلية وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الساحلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
 
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة شمال البلاد دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتوقع تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية مساء مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.
 
الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية.
 
الجمعة: صاف اجمالا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية.
 
- الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 29 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85%.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:27
- ساعة غروب الشمس: 19:47
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