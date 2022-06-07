ميقاتي تابع ملف ترسيم الحدود البحرية: لابعاده عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية

تابع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي نتائج الاتصالات الديبلوماسية الجارية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وما هو متوقع على صعيد مهمة الوسيط الاميركي أموس هوكشتاين.

وجدد الرئيس ميقاتي التأكيد" أن الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز والذي تجري معالجته بالطرق الديبلوماسية للخروج بنتائج ايجابية، وتحرّك المفاوضات غير المباشرة مجددا".

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كما شدد على" أهمية ابعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، كونه ملف يخص جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره".



نشاط السراي

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عقد اجتماعا مع وزير الاتصالات جوني القرم شارك فيه سفير الصين تشيان مينجيان ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والمهندس أحمد عويدات.

وقال الوزير قرم: اجتمعنا مع دولة الرئيس في حضور السفير الصيني للبحث بمساعدات ستقدمها الصين لقطاع الاتصالات من خلال تزويدنا بالطاقة الشمسية، وهذه المساعدات تبلغ نحو ٦ مليون دولار وهي مخصصة لتزويد محطات ومراكز الاتصالات الارضية والخلوية بالطاقة الشمسية، ونحن وضعنا القطار على السكة وقدمنا المشروع وسنعلن عن التفاصيل في وقت قريب ان شاء الله.





وزير المال

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل وعرض معه شؤون وزارته.





وزير الثقافة

كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى بحضور الفنان رودي رحمه.

وقال الوزير المرتضى: "بحثنا في عدة امور منها إقامة نصب في مرفأ بيروت يوثق كل المحن التي مر بها البلد ويؤكد بأن لبنان سيعود وينهض رغم كل شيء.

اما المسألة الثانية فتتعلق ببيت السيدة فيروز التراثي في بيروت، والمباشرة باعادة ترميمه. وقد اقترح الفنان رودي رحمة مشكورا، بما أن السيدة فيروز رمز لبناني استثنائي ، إقامة نصب مهم لها في البلد، وهناك تصور معين عرضناه على دولة الرئيس، كما اقترح الفنان رحمه وضع تمثال نصفي لها في "بيت فيروز" أيضا.





سفير مصر

والتقى الرئيس ميقاتي سفير مصر في لبنان ياسر علوي الذي سلمه دعوة لحضور قمة قادة العالم التي ستعقد في شرم الشيخ خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اطراف اتفاقية المتحدة الاطارية لتغيير المناخ في ٧ و٨ تشرين الثاني المقبل. والتقى الرئيس ميقاتي سفير مصر في لبنان ياسر علوي الذي سلمه دعوة لحضور قمة قادة العالم التي ستعقد في شرم الشيخ خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اطراف اتفاقية المتحدة الاطارية لتغيير المناخ في ٧ و٨ تشرين الثاني المقبل.