بدء جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية... وهذا ما كشفه بري عن موعد زيارة هوكستين للبنان



Advertisement جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية وتم تسجيل غياب 4 نواب هم: غسان حاصباني- جورج عقيص - أشرف ريفي ووائل ابو فاعور. بدأت

هوكستين سيزور لبنان

وكشف رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال الجلسة أن الوسيط الاميركي آموس هوكستين سيزور لبنان الأحد أو الإثنين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية.

وعلّقت النائب بولا يعقوبيان بالقول إن "موضوع ترسيم الحدود لا يحتمل التأجيل وهناك اقتراح قانون مقدم الى المجلس لتعديل المرسوم ٦٤٣٣ والنظام الداخلي لمجلس النواب بالمادة ١٠٩ يجيز للمجلس مناقشته".

سقوط التوافق

بعد سقوط التوافق بين الكتل على اسماء رؤساء اللجان، بدأت عملية انتخاب اللجان النيابية.

وقال بري إن اللجان النيابية هي المطبخ الحقيقي لمجلس النواب وكنت اتمنى ان يحصل التوافق والا سنستمر اسابيع في الانتخاب وخصوصا ان هناك اماكن لكل النواب.

ضاهر يعترض