ابي رميا: الأعراف تقضي بأن تتمثل كل المناطق والطوائف في اللجان النيابية

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اعتبر النائب سيمون ابي رميا قبيل جلسة اللجان النيابية ان" الاساس يبقى في اقرار القوانين الموضوعة في الأدراج ".ولفت في تصريح الى ان "اللجان الاساسية للتمثل فيها هي لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد ولجنة الشباب والرياضة".واوضح ان "الأعراف تقتضي بأن تتمثل كل المناطق والطوائف في اللجان النيابية "، كاشفا عن نية "اللقاء الديمقراطي" بترؤس لجنة الصحة".