إرسلان: لن نرضى بالتهاون والسماح للعدو بالتمادي!

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غرد رئيس "الحزب الديمقراطي" اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "اعتدنا على العدو الاسرائيلي انتهاكه للاعراف والقوانين الدولية وخرقها، ولكن ما لم نعتد عليه وما لن نرضى به هو التهاون والسماح للعدو بالتمادي… وبسرقة خيرات وطننا وشعبنا".‏وأضاف: "إنها اللحظة الحقيقية التي يجب ان تتجسد فيها السيادة".