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لبنان

سجال حاد بين حمدان وحسن خليل... "أنا مش ابنك.. أنا زميلك"

Lebanon 24
07-06-2022 | 04:45
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وقع سجال بين النائب فراس حمدان والنائب علي حسن خليل حول آلية ترشحه إلى لجنة المال والموازنة، بعد إصرار حمدان على الترشح من دون أن يضع اسمه لدى الأمانة العامة.

وقال حسن خليل لـ حمدان: "ما تقاطعني يا ابني"، فردّ عليه حمدان: "أنا مش ابنك أنا زميلك".
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واعترض حمدان، على "عدم وجود اسمه بين الاسماء المطبوعة ليعود رئيس مجلس النواب نبيه بري ويؤكد امكانية اضافة اي اسم على اللوائح بخط اليد".
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